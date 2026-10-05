Накануне поединка Фьюри заявил, что хотел бы выйти на ринг в сопровождении Дональда Трампа. Об этом экс-чемпион мира рассказал в интервью Sky Sports.

Фьюри готовит громкое предложение

Британский боксер планирует обратиться к действующему президенту США, которого считает своим давним другом.

Я обязательно сделаю такое предложение своему старому приятелю, старому товарищу, и посмотрим, будет ли он свободен. Наверное, это маловероятно, учитывая ситуацию, в которой он сейчас находится, ведь он является президентом Соединенных Штатов,

– отметил Фьюри.

Украинский след в лагере Джошуа

Главным тренером Джошуа стал Бен Дэвисон. В то же время промоутер Эдди Гирн подтвердил, что команда Александра Усика будет консультировать Джошуа во время подготовки и поделится опытом своих побед над Фьюри.

Детали боя "Битва за Британию"

Поединок в прямом эфире для зрителей всего мира покажет стриминговая платформа Netflix. Накануне противостояния организаторы уже провели первую пресс-конференцию и традиционную дуэль взглядов.

Оба спортсмена летом провели промежуточные бои. Фьюри в апреле уверенно победил Арсланбека Махмудова по очкам, а в июле в Таиланде победил техническим нокаутом поляка Мариуша Ваха.

Джошуа после тяжелого периода в карьере и восстановления после ДТП в конце 2025 года вернулся на ринг в июле, где встретился с албанцем Кристианом Пренгой. Бой завершился нокаутом во втором раунде, однако уже на старте Джошуа дважды оказался в нокдауне. Это вызвало немало вопросов у экспертов относительно его нынешней формы.