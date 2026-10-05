Напередодні протистояння Ф'юрі заявив, що хотів би вийти на ринг у супроводі Дональда Трампа. Про своє бажання ексчемпіон світу розповів в інтерв'ю Sky Sports.

Ф'юрі готує гучну пропозицію

Британський боксер планує звернутися до чинного президента США, якого вважає своїм давнім другом.

Я обов'язково зроблю таку пропозицію своєму старому приятелю, старому товаришеві, і подивимося, чи він буде вільний. Напевно, це малоймовірно, з огляду на ситуацію, в якій він зараз перебуває, адже він є президентом Сполучених Штатів,

– зазначив Ф'юрі.

Український слід у таборі Джошуа

Головним тренером Джошуа став Бен Девісон. Водночас промоутер Едді Гірн підтвердив, що команда Олександра Усика консультуватиме Джошуа під час підготовки та поділиться досвідом своїх перемог над Ф'юрі.

Деталі бою "Битва за Британію"

Поєдинок у прямому ефірі для глядачів усього світу покаже стримінгова платформа Netflix. Напередодні протистояння організатори вже провели першу пресконференцію та традиційну дуель поглядів.

Обидва спортсмени влітку мали проміжні бої. Ф'юрі у квітні впевнено переміг Арсланбека Махмудова за очками, а в липні в Таїланді здолав технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Джошуа після важкого періоду кар'єри та відновлення після ДТП наприкінці 2025 року повернувся на ринг у липні, де зустрівся з албанцем Крістіаном Пренгою. Бій завершився нокаутом у другому раунді, однак уже на старті Джошуа двічі опинився в нокдауні. Це викликало чимало запитань у експертів щодо його нинішньої форми.