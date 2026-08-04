Менеджер чемпіона WBO в надважкій вазі Даніеля Дюбуа Сем Джонс в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing News поділився своїми думками щодо бою британця проти албанця. Зокрема, сказав, що дуже хвилювався за Ентоні.

Як Джонс оцінив бій Джошуа проти Пренги

Джонс розповів, що хвилювався за Джошуа в цьому бою ще до його початку. Річ у тім, що Ентоні міг повернутись на ринг занадто рано. Джошуа пережив дуже багато. Перед цим у нього був останній бій проти Джейка Пола.

А також у нього був поєдинок проти Даніеля Дюбуа, який він програв нокаутом. Тож, я думав, чи не поврнувся він занадто рано? Я просто не знаю, що це було в першому раунді його протистояння з Пренгою, бо британець пропустив аперкот, двічі був у нокдауні, його хитало по всьому рингу,

– зазначив Сем Джонс.

Він додав, що в той момент він не один думав, що великого бою не буде. Утім Джошуа знайшов у собі сили вийти на другий раунд. Він продемонстрував характер, стійкість і бійцівський дух. Він упорався зі своїм завданням, але вся ця ситуація була схожа на автокатастрофу.

Хто ще як оцінив бій Джошуа проти Пренги

Колишній чемпіон світу Серхіо Мора вважає, що Ентоні Джошуа має змінити тренера після бою з Пренгою та відмовитись від співпраці з командою Усика. За його словами, в куті були проблеми з перекладом і через це було досить проблемно виправляти помилки британця вже під час бою.

А ось ведучий спортивного шоу TalkSport Саймон Джордан узагалі вважає, що цей поєдинок був договірним. Щоправда, на ці слова вже відреагував сам албанець, який назвав такі закиди повно нісенітницею.

На перемогу свого товариша відреагував і сам Олександр Усик. Українець назвав поєдинок неймовірним і зауважив, що саме такого повернення на ринг від Джошуа всі й чекали. Олександр назвав перемогу британця домінантною.