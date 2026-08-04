Менеджер чемпиона WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Сэм Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News поделился своими мыслями о поединке британца против албанца. В частности, он сказал, что очень переживал за Энтони.

Как Джонс оценил бой Джошуа против Пренги

Джонс рассказал, что переживал за Джошуа в этом бою еще до его начала. Дело в том, что Энтони мог вернуться на ринг слишком рано. Джошуа пережил очень многое. Перед этим у него был последний бой против Джейка Пола.

А также у него был поединок против Даниэля Дюбуа, который он проиграл нокаутом. Поэтому я думал: не вернулся ли он слишком рано? Я просто не знаю, что это было в первом раунде его поединка с Пренгой, ведь британец пропустил апперкот, дважды оказался в нокдауне, его швыряло по всему рингу,

– отметил Сэм Джонс.

Он добавил, что в тот момент не только он один думал, что большого боя не будет. Впрочем, Джошуа нашел в себе силы выйти на второй раунд. Он продемонстрировал характер, стойкость и боевой дух. Он справился со своей задачей, но вся эта ситуация напоминала автокатастрофу.

Кто еще что оценил в бою Джошуа против Пренги

Бывший чемпион мира Серхио Мора считает, что Энтони Джошуа должен сменить тренера после боя с Пренгой и отказаться от сотрудничества с командой Усика. По его словам, в углу ринга были проблемы с переводом, и из-за этого было довольно сложно исправлять ошибки британца уже во время боя.

А вот ведущий спортивного шоу TalkSport Саймон Джордан вообще считает, что этот поединок был договорным. Правда, на эти слова уже отреагировал сам албанец, назвавший такие обвинения полной чепухой.

На победу своего товарища отреагировал и сам Александр Усик. Украинец назвал поединок невероятным и отметил, что именно такого возвращения на ринг от Джошуа все и ждали. Александр назвал победу британца доминирующей.