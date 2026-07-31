Пренга в комментарии для Boxing News назвал "откровенной ерундой" высказывания Саймона Джордана о договорном бою.

Был ли бой Джошуа – Пренга договорным

35-летний албанец добавил, что у него есть принципы, и поэтому он никогда бы не участвовал в подобных схемах.

"Они полностью не соответствуют действительности, и безответственно со стороны кого бы то ни было утверждать подобное. У нас с "Эй-Джеем" есть принципы, и мы никогда бы не стали участвовать в такой глупости", – сказал Пренга.

В первом раунде поединка Кристиан дважды отправил Джошуа в нокдаун, что стало настоящим шоком, ведь албанец не входит в топ-15 ни одной боксерской организации.

Впрочем, Пренга не смог развить успех в начале боя, после чего Джошуа завершил поединок нокаутом во втором раунде.

Я чувствовал, что мне нужно сберечь силы и перевести дух, поэтому решил начать бой медленнее, чтобы восстановить энергию. К сожалению, этого не произошло, а такой медленный темп позволил "Эй-Джею" перехватить контроль над поединком,

– пояснил Кристиан результат встречи.

Напомним, Джошуа готовился к бою с командой Александра Усика. После поединка эксперты по боксу активно обсуждают работу украинских специалистов.

Так, журналист ESPN KnockOut Хулиус Джулианис раскритиковал команду британца и саркастически написал, что Джошуа мог получить такую же помощь от кого-то из друзей.

Британский боксер в супертяжелом весе Ричард Риакпоре считает, что проблема заключалась в языковом барьере. По его мнению, "Эй-Джей" нужен переводчик для работы с украинскими специалистами.