Мора в комментарии DAZN Boxing сказал, что во время предыдущего боя Джошуа против Кристиана Пренги в углу британца возникли проблемы с переводом.

Мора объяснил проблемы Джошуа с командой Усика

По словам боксера, после того как Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун в первом раунде, в команде "Эй-Джея" раздалось много голосов.

Джошуа должен вернуться к Роберту Гарсии. Я думаю, что его лучшее выступление было против Усика, когда Роберт Гарсия был в его углу. Но в бою против Пренги в углу были проблемы с переводом. Они не могли спланировать, что произойдет. Он побывал в нокдауне, и в углу было много голосов, которые говорили одновременно,

– сказал он.



Егор Голуб, Энтони Джошуа и Сергей Лапин / Фото из инстаграма Сергея Лапина

Мора убежден, что сенсационный нокдаун сбил с толку команду Джошуа, поэтому тренеры запутались в переводе, ведь английский не является их родным языком. Поэтому он считает, что "Эй-Джей" может договориться с украинской командой с помощью переводчика.

"Вы можете тренироваться с этим языковым барьером в лагере. В спортзале это не имеет значения. Но в самом бою, когда вы не знаете, что произойдет, а потом вашего бойца отправляет в нокдаун соперник, тогда вы не знаете, как реагировать. И тогда английский перестает быть вашим вторым языком. Он становится третьим, четвертым или пятым, потому что вы теряете дар речи из-за волнения. Тренироваться с языковым барьером в спортзале – это нормально. Но вам нужен переводчик в углу", – сказал Мора.

Команду Усика критикуют

Напомним, Мора – не единственный эксперт, который критически оценил работу Джошуа с командой Усика. В частности, британский боксер в супертяжелом весе Ричард Риакпоре тоже считает, что Энтони нужен переводчик для работы с украинскими специалистами.

Более резкую реакцию продемонстрировал журналист ESPN KnockOut Хулиус Джулианис, который раскритиковал украинских специалистов. Он саркастически написал, что Джошуа мог получить такую же помощь от кого-нибудь из друзей.

Добавим, что Джошуа победил Пренгу благодаря нокауту во втором раунде.