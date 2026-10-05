На його думку, у процесі підготовки Джошуа може прислухатися до порад одразу кількох спеціалістів. Своїми міркуваннями ексчемпіон поділився на ютуб-каналі DukeBox.

Хто готує Джошуа до бою з Ф'юрі

Основним тренером британця є Бен Девісон – колишній наставник Ф'юрі. Водночас українські спеціалісти, які допомагали Джошуа готуватися до його попередніх переможних поєдинків, продовжують надавати підтримку.

Крім того, до табору Джошуа долучився Пітер Ф'юрі – дядько та колишній тренер Тайсона. Саме він готував Ф'юрі до історичної перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

Маккензі вважає, що велика кількість радників може створити проблеми для Джошуа безпосередньо під час бою.

Якщо "Ей-Джей" слухатиме Бена Девісона одним вухом, команду Усика – іншим, та ще й Пітер Ф'юрі вставлятиме свої 5 копійок, то це призведе до великої плутанини. Навіть не знаю, що й думати,

– сказав він.

Він також зазначив, що співпраця Джошуа з Пітером Ф'юрі може викликати додаткове занепокоєння у таборі Тайсона, адже той свого часу відіграв важливу роль у кар'єрі нинішнього суперника Ентоні.

Я не кажу, що це автоматично принесе "Ей-Джею" перемогу чи дасть йому суттєву перевагу, але це точно викличе неабияке хвилювання в таборі Ф'юрі,

– додав ексчемпіон.

Нагадаємо, бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс).