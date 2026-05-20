Усик назвал главную цель на 2026 год

У Александра Усика есть как минимум еще одна важная цель, которую он намерен реализовать перед тем, как окончательно повесить перчатки на гвоздь. 39-летний боксер неоднократно заявлял, что ему осталось провести лишь три поединка, после чего он завершит карьеру.

Один из этих трех поединков состоится 23 мая, когда он сойдется в ринге с чемпионом по кикбоксингу Рико Верховеном у пирамид в Гизе. Об этом сообщает The Ring.

Какой план у Усика на 2026 год?

В одном из видео журналисты DAZN наблюдали за тренировкой чемпиона в тяжелом весе по версиям The Ring, IBF, WBA и WBC. После тренировки Усик указал на стену, на которой было написано три даты, – 2018, 2024 и 2025.

Как пояснил Александр, эти даты обозначают период, когда он стал абсолютным чемпионом мира.

В 2018 году в Москве украинец победил россиянина Мурата Гассиева и впервые стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Спортсмен объединил все четыре престижных титула – WBC, WBO, WBA и IBF.

В 2024 году Усик завоевал идентичный статус в Саудовской Аравии, но уже в супертяжелом весе. Тогда боксер решением судей одолел Тайсона Фьюри из Великобритании.

В 2025 году Александр победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в карьере.

Усик сообщил, что его цель на 2026 год – четвертый титул безоговорочного чемпиона мира.

Как Усику в четвертый раз стать абсолютом?

План Усика стать безоговорочным чемпионом предусматривает третий бой против Даниэля Дюбуа. Боксер, который занимает второе место в рейтинге p4p от The Ring, доминировал над ним в августе 2023 года и июле 2025 года, оба раза завершив поединок досрочно.

Однако Дюбуа 9 мая стал двукратным чемпионом мира после победы нокаутом в 11-м раунде над ранее непобедимым обладателем титула Фабио Уордли и теперь является обладателем пояса WBO. Однако есть вероятность, что Усик будет драться с другим соперником.

Во-первых, Уордли активировал свою опцию на немедленный реванш с Дюбуа, который должен состояться в четвертом квартале этого года.

Во-вторых, WBO четко выразила свою позицию относительно британца Мозеса Итаумы, своего претендента "номер один", который должен получить шанс побороться за титул.

В конце концов, прежде чем Усик получит возможность в четвертый раз завоевать статус безоговорочного чемпиона в двух весовых категориях, он должен выполнить несколько вещей.

В частности, Александр должен победить Верховена в следующем бою, а также драться с временным чемпионом WBC Агитом Кабаэлем, иначе рискует быть лишенным титула Всемирным боксерским советом.

Почему Усик – не абсолютный чемпион мира?

В июле 2025 года благодаря победе над Дюбуа украинский спортсмен вернул себе статус абсолютного чемпиона мира. Однако в ноябре Усик потерял звание абсолюта, ведь отказался проводить обязательную защиту пояса WBO против Фабио Уордли или Джозефа Паркера.

В результате титул перешел к Уордли, который сумел победить Паркера в конце октября прошлого года. До недавнего времени Фабио был чемпионом мира, но не смог защитить пояс в бою с Дюбуа.

Реален ли бой Усик – Дюбуа?

После того, как Усик дважды победил Дюбуа, шансы, что боксеры встретятся в третий раз – крайне призрачны. Со спортивной точки зрения Даниэль в двух поединках не нашел способ создать трудности Александру.

Стэнли Дюбуа, отец боксера, рекомендует сыну не встречаться с Усиком еще раз, сообщает talkSPORT. Он отметил, что Даниэлю сложно драться с Александром из-за стиля украинца.

Я бы посоветовал Даниэлю драться с другим британским супертяжеловесом, возможно, с кем-то вроде Мозеса Итаумы. Но Даниэлю сложно против левшей, поэтому я бы не советовал ему выходить против левши, пока он не проведет еще хотя бы один бой с таким соперником,

– сказал отец спортсмена.

Британский комментатор Аде Оладипо тоже скептически оценил возможную трилогию между Усиком и Дюбуа. Эксперт отметил, этот поединок вряд ли вызовет большой интерес, учитывая результаты их предыдущих боев. Он добавил, что в конце карьеры Усик будет выбирать соперников, противостояния с которыми принесут ему финансовую выгоду.

В то же время встреча с Дюбуа с финансовой точки зрения может быть менее привлекательной для Усика, чем, например, бой против Тайсона Фьюри.

Накануне Сергей Лапин, директор команды украинца, четко заявил, что при выборе соперника Александр учитывает не только спортивный интерес, но и бизнес-факторы.

"В течение многих лет Александр принимал поединки, учитывая преимущественно их спортивную ценность, часто не обращая внимания на бизнес-аспект. Он строил свое наследие. Теперь все иначе. На этом этапе важны как спортивные, так и бизнес-факторы", – сказал директор.