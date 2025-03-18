Можно рассмотреть вариант, – Усик выразил готовность драться со звездой UFC

Александр Усик может провести бой с неожиданным соперником. Звезда UFC Алекс Перейра хочет драться с украинским чемпионом.

Король хевивейта высказался относительно боя против бразильского бойца. Усик даже назвал место, где может состояться поединок против Перейры, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Читайте также Звезда UFC прокомментировал возможный бой против Усика

Усик не против драться с Перейрой

Александр Усик заинтересован в проведении боя против Алекса Перейры. Однако украинский боксер готов драться с бразильцем после поединка против Даниэля Дюбуа.

Можно рассмотреть вариант боя в клетке. Это шутка, но в каждой шутке есть частичка правды,

– сказал Усик.

Напомним, что в ночь на 9 марта Алекс Перейра потерпел сенсационное поражение. Бразилец уступил Магомеду Анкалаеву и остался без титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.