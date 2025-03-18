Король хевівейту висловився стосовно бою проти бразильського бійця. Усик навіть назвав місце, де може відбутись поєдинок проти Перейри, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabiya English.

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Усик не проти битись із Перейрою

Олександр Усик зацікавлений у проведенні бою проти Алекса Перейри. Однак український боксер готовий битись із бразильцем після поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Можна розглянути варіант бою у клітці. Це жарт, але в кожному жарті є часточка правди,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що у ніч на 9 березня Алекс Перейра зазнав сенсаційної поразки. Бразилець поступився Магомєду Анкалаєву та залишився без титулу чемпіона UFC у напівважкій вазі.