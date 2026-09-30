Хей, как и украинец, в своей карьере становился чемпионом в первом тяжелом и супертяжелом весовых категориях. Свое мнение он высказал в интервью изданию The Stomping Ground, сообщает Boxing News.

Что Хейн сказал об Усике

По его словам, 39-летний украинец отличается боксерским интеллектом, а его список соперников не оставляет сомнений в масштабе достижений.

Люди, разбирающиеся в боксе, этой "сладкой науке", знают, что Усик – один из величайших боксеров всех времен. Он никогда не проигрывал, завоевал все пояса в первом тяжелом весе, все пояса в супертяжелом весе, был чемпионом мира среди любителей, олимпийским чемпионом, чемпионом WSB… Он сделал все, что только возможно для человека, против всех сильнейших бойцов этой эпохи,

– подчеркнул Хэй.

Самому Хэю в свое время не удалось стать бесспорным лидером супертяжелой категории из-за доминирования Владимира Кличко. Усик же сумел покорить королевский дивизион, одолев главных представителей своего поколения. В частности, украинец дважды побеждал Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

До этого Александр прошел успешный путь в крузервейте, где завоевал статус абсолютного чемпиона. На пути к историческому результату он одержал тяжелую победу над Майрисом Бриедисом, а в финале Всемирной боксерской суперсерии уверенно разобрался с Муратом Гассиевым.

Достижения Усика в двух весовых категориях навсегда вписали его имя в историю мирового бокса.

Напомним, в свое время Хэй выходил на ринг против Кличко-младшего. Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей.

Усик намекнул, что его следующий бой, вероятно, может стать последним в карьере. Среди главных претендентов на роль соперника называют бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Также рассматривается вариант реванша с Рико Верховеном.