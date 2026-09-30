Хей, як і українець, у своїй кар'єрі ставав чемпіоном у першій важкій та надважкій вагових категоріях. Свою думку він висловив в інтерв'ю виданню The Stomping Ground, повідомляє Boxing News.

Що Хейн сказав про Усика

За його словами, 39-річний українець вирізняється боксерським інтелектом, а його список суперників не залишає сумнівів у масштабі досягнень.

Люди, які розуміють бокс, солодку науку, знають, що Усик є одним із найвидатніших усіх часів. Він ніколи не програвав, виграв усі пояси в першій важкій вазі, усі пояси в надважкій вазі, був чемпіоном світу серед аматорів, олімпійським чемпіоном, чемпіоном WSB… Він зробив усе, що тільки можливо для людини, проти всіх найсильніших бійців цієї епохи,

– наголосив Хей.

Самому Хею свого часу не вдалося стати беззаперечним лідером надважкої категорії через домінування Володимира Кличка. Усик же зумів підкорити королівський дивізіон, здолавши головних представників покоління. Зокрема, українець двічі перемагав Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

До цього Олександр пройшов успішний шлях у крузервейті, де завоював статус абсолютного чемпіона. На шляху до історичного результату він здобув важку перемогу над Майрісом Брієдісом, а у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії впевнено розібрався з Муратом Гассієвим.

Досягнення Усика у двох вагових категоріях назавжди вписали його ім'я в історію світового боксу.

Нагадаємо, свого часу Хей виходив у ринг проти Кличка-молодшого. Поєдинок завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

Усик натякнув, що його наступний бій, імовірно, може стати останнім у кар'єрі. Серед головних претендентів на роль суперника називають колишнього чемпіона світу WBC Деонтея Вайлдера. Також розглядається варіант реваншу з Ріко Верховеном.