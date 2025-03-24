"Это проблема": известный тренер рассказал, чем опасен Усик

Александр Усик является первым номером в супертяжелом весе и в мире. В боксерском сообществе одобрительно отзываются об украинском чемпионе и его достижениях.

Ксавье Миллер высказал собственное мнение относительно Александра Усика. Тренер Диллиана Уайта назвал главную опасность украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Главный козырь Усика

Специалист заявил, что Александр Усик постоянно меняет тактику во время боев, что делает его очень опасным. Именно это приводит к успеху украинского чемпиона.

Ксавье Миллер вспомнил бой Усика против Тайсона Фьюри. Тренер заявил, что несмотря на большие размеры "Цыганский король" только пытался повиснуть на Александре и ничего не смог противопоставить украинцу.

Усик очень замечательный во внесении корректировок, и это проблема. Нужно вносить корректировки на его действия, и ты будто должен делать это на лету и постоянно. Нынешние супертяжеловесы, кажется, не способны это делать,

– сказал Миллер.

Напомним, что Александр Усик сейчас отдыхает после тяжелых боев против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион также ожидает официального подтверждения поединка против Даниэля Дюбуа.

Ранее Александр Усик рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры. Король хевивейта планирует больше проводить времени с семьей и вести сельское хозяйство.