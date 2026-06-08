Известный боксер объяснил причину слабого выступления Усика, связав это с другом бойца

Украинский и польский боксер Федор Черкашин прокомментировал противоречивую победу Александра Усика над Рико Верховеном. Боец заявил, что Усик не был собой в этом поединке и нашел вероятную причину слабого выступления украинца.

Черкашин предположил, что Александр мог недооценить Верховена, который только второй раз в карьере дрался по правилам бокса. Об этом сообщает Sport.ua.

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Почему Усик слабо выступил против Верховена?

"Может, у Александра было очень много мыслей в голове. Все пошло не по плану. Может, действительно не настроился, недооценил внутри. Когда все вокруг говорят, в каком раунде он должен победить, настроиться трудно. Он говорил, что воспринимает Верховена серьезно, но, может, внутри чувствовал все-таки иначе", – сказал спортсмен.

Он также обратил внимание на то, что Усика к поединку готовил его друг и тренер Егор Голуб, а не известный специалист Юрий Ткаченко, с которым Александр работал ранее. По мнению Черкашина, в тренировочном лагере объединенного чемпиона мира могла царить нетипичная атмосфера, что повлияло на его выступление.

Да его тренировал Голуб, но это другая атмосфера. Это больше дружеские отношения. Это уже другая атмосфера. Я знаю, что Ткаченко мог Усику прямо что-то сказать, делай так, а не так. Саша сам что-то просил у него. Это другой вайб,

– заявил Черкашин.

Федор отметил, что Усик перед каждым боем работает очень сильно, но одновременно вспомнил, что сам допускал такую ошибку. Поэтому он предположил, что у Усика "могла быть просадка" из-за того, что его тренировал друг.

Кто тренер Усика?