Известный боксер объяснил причину слабого выступления Усика, связав это с другом бойца
Украинский и польский боксер Федор Черкашин прокомментировал противоречивую победу Александра Усика над Рико Верховеном. Боец заявил, что Усик не был собой в этом поединке и нашел вероятную причину слабого выступления украинца.
Черкашин предположил, что Александр мог недооценить Верховена, который только второй раз в карьере дрался по правилам бокса. Об этом сообщает Sport.ua.
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Почему Усик слабо выступил против Верховена?
"Может, у Александра было очень много мыслей в голове. Все пошло не по плану. Может, действительно не настроился, недооценил внутри. Когда все вокруг говорят, в каком раунде он должен победить, настроиться трудно. Он говорил, что воспринимает Верховена серьезно, но, может, внутри чувствовал все-таки иначе", – сказал спортсмен.
Он также обратил внимание на то, что Усика к поединку готовил его друг и тренер Егор Голуб, а не известный специалист Юрий Ткаченко, с которым Александр работал ранее. По мнению Черкашина, в тренировочном лагере объединенного чемпиона мира могла царить нетипичная атмосфера, что повлияло на его выступление.
Да его тренировал Голуб, но это другая атмосфера. Это больше дружеские отношения. Это уже другая атмосфера. Я знаю, что Ткаченко мог Усику прямо что-то сказать, делай так, а не так. Саша сам что-то просил у него. Это другой вайб,
– заявил Черкашин.
Федор отметил, что Усик перед каждым боем работает очень сильно, но одновременно вспомнил, что сам допускал такую ошибку. Поэтому он предположил, что у Усика "могла быть просадка" из-за того, что его тренировал друг.
Кто тренер Усика?
- Александр Красюк, бывший промоутер Усика, после поединка против Верховена сообщил, что Юрий Ткаченко больше не тренирует боксера. Также он отметил, что сотрудничество с бойцом прекратил менеджер Эгис Климас, который работал с Усиком с октября 2016 года.
- Красюк не уточнил, по какой именно причине это произошло, но отметил, что из-за нее же он и менеджер Климас покинули команду чемпиона мира.
- На слова Красюка отреагировал тренер Егор Голуб, который заявил, что только Ткаченко имеет право давать объяснения относительно тренерской ротации в команде Усика. Специалист посоветовал не обращать внимания на предположения сторонних экспертов и анонимных аккаунтов в соцсетях и опроверг слухи, что якобы является кумом Усика.
- Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя минимально уступал кикбоксеру на судейских записках. Решающим моментом боя стал апперкот Усика в 11 раунде, после которого Рико побывал в нокдауне.