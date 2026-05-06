То, что сделали с Усиком, вызвало жесткую критику

Авторитетный журнал The Ring 4 мая обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Неожиданно лидерство в так называемом списке p4p потерял Александр Усик.

Объединенного чемпиона мира из Украины опередил японец Наоя Иноуэ. Этот факт возмутил чемпиона WBO в полусреднем весе Девин Хейни, информирует Ring Magazine.

Что Хейни сказал о месте Усика в рейтинге The Ring?

Американский спортсмен назвал полной ерундой обновленный рейтинг. По словам Хейни, лидером должен быть дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе – Усик.

Он также подчеркнул, что Наоя Иноуэ, который недавно одержал победу над Дзунто Накатани, не заслуживает быть лучшим. Американец объяснил, что Накатани – это не тот соперник, победа над которым могла вывести японца на вершину рейтинга.

Я считаю, что Усик все еще номер один. Подумайте об этом так: в прошлый раз у Накатани был тяжелый бой против Себастьяна Эрнандеса – парня, которого мы даже не знаем,

– заявил Девин.

Pound for Pound (p4p) – это рейтинг профессиональных боксеров, который составляется независимо от весовой категории. Он определяет, кто является лучшим бойцом планеты, сравнивая уровень мастерства боксеров. При формировании рейтинга учитываю целый комплекс факторов: завоеванные титулы, успешные выступления в нескольких дивизионах, уровень и качество соперников, профессиональный рекорд и тому подобное.

Право Усика возглавлять список p4p также подтверждает и чемпион WBA и WBO в тяжелом весе и обладатель титула WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес. В комментарии The Ariel Helwani Show он заявил, что украинец бесспорно первый. В то же время Давид отметил, что Иноуэ – великий чемпион и заслуживает занимать второе место в рейтинге.

Почему Усик заслужил быть лидером рейтинга?