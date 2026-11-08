Бывший чемпион мира заинтриговал своим прогнозом относительно Усика

Бывший чемпион мира Крис Альгиери поделился своими мыслями о возможном поединке между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом. Американец считает, что возвращение украинца в первом тяжелом весе может стать для него серьезным испытанием.

Он также обратил внимание на физические преимущества Бенавидеса. Об этом американец рассказал в интервью InsideBoxing.

Экс-чемпион мира оценил возможный бой Усика с Бенавидесом

По его мнению, Усик может утратить часть своего привычного преимущества в скорости и выносливости, ведь на этот раз ему противостоит соперник, способный поддерживать высокий темп на протяжении всего поединка.

Усик выиграл многие свои бои в супертяжелом весе в последних раундах, когда у больших соперников заканчивались силы. Но Дэвид не изнуряется,

– отметил эксперт.

Также Альгиери подчеркнул, что Бенавидес может создать украинцу проблемы благодаря скорости, работе ног, хорошему джебу и мощным ударам.

Усик перейдет от бойца с более быстрыми руками и ногами и более высоким боксерским IQ к парню, который моложе и потенциально обладает еще большей скоростью рук, хорошей работой ног, действительно качественным джебом и невероятной мощью,

– пояснил Крис.

Отдельно бывший чемпион обратил внимание на решающее значение чемпионского опыта Усика в поздних раундах.

10-й, 11-й и 12-й раунды – это время Усика, время победы, когда он переключается на другую передачу. Это время чемпионства. Этот бой чрезвычайно интригующий. Почему я больше думаю об этом, тем больше хочу его увидеть,

– добавил Альгиери.

Напомним, Усик заявил о намерении вернуться в крузервейт встретиться с Бенавидесом и попытаться стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Американец в августе 2026 года дебютировал в первом тяжелом весе и завоевал чемпионские титулы WBA и WBO. Потенциальное противостояние с украинцем рассматривается как один из главных боксерских поединков 2027 года.

В то же время Усик уволил себя от обязательных защит в супертяжелом весе, отказавшись от чемпионских поясов. За украинцем остался титул журнала The Ring.

Ранее Тайсон Фьюри также высказывал предположение, что Усик может вернуться на ринг в рамках уже в марте.