"Хочу его победить": чемпион мира нацелился на бой с Усиком

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, что готов провести третий бой против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. Два предыдущих поединка британец проиграл украинцу нокаутом.

Дюбуа заявил, что его самая большая мечта объединить все чемпионские пояса и стать абсолютным чемпионом в боксе. Его слова передает talkSPORT Boxing.

Смотрите также Кличко впервые отреагировал на скандальную победу Усика

Усик – Дюбуа 3: что известно о бое?

В 2025 году 28-летний британец уже имел такую возможность, но проиграл Усику нокаутом в 5 раунде. Теперь же он убежден, что может побить любого соперника, в том числе и Усика.

Я уже почувствовал этот вкус, и теперь нам просто нужно собрать все вместе, закрыть некоторые пробелы и просто стать совершенным бойцом,

– сказал Даниэль.

После двух поражений чемпиону мира из Украины Дюбуа убежден, что в третьем поединке сможет победить Усика благодаря тому, что усовершенствовал свои навыки.

"Думаю, мы просто закроем некоторые недостатки, которые были в прошлый раз. Так что, думаю, я буду совершенно новым, совершенным бойцом, и я просто стремлюсь его победить. Вот и все. Победить его и забрать пояса", – сказал чемпион WBO.

В какой форме Усик и Дюбуа