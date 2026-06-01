"Хочу его победить": чемпион мира нацелился на бой с Усиком
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, что готов провести третий бой против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. Два предыдущих поединка британец проиграл украинцу нокаутом.
Дюбуа заявил, что его самая большая мечта объединить все чемпионские пояса и стать абсолютным чемпионом в боксе. Его слова передает talkSPORT Boxing.
Усик – Дюбуа 3: что известно о бое?
В 2025 году 28-летний британец уже имел такую возможность, но проиграл Усику нокаутом в 5 раунде. Теперь же он убежден, что может побить любого соперника, в том числе и Усика.
Я уже почувствовал этот вкус, и теперь нам просто нужно собрать все вместе, закрыть некоторые пробелы и просто стать совершенным бойцом,
– сказал Даниэль.
После двух поражений чемпиону мира из Украины Дюбуа убежден, что в третьем поединке сможет победить Усика благодаря тому, что усовершенствовал свои навыки.
"Думаю, мы просто закроем некоторые недостатки, которые были в прошлый раз. Так что, думаю, я буду совершенно новым, совершенным бойцом, и я просто стремлюсь его победить. Вот и все. Победить его и забрать пояса", – сказал чемпион WBO.
В какой форме Усик и Дюбуа
- В мае 2026 года Усик и Дюбуа впервые вышли на ринг с момента очного противостояния в июле 2025 года.
- Даниэль 9 мая сенсационно одолел обладателя пояса WBO Фабио Уордли, хотя дважды побывал в нокдауне. Рефери остановил противостояние в 11 раунде, ведь Уордли уже физически не мог защищаться.
- Усик дрался 24 мая и также победил техническим нокаутом Рико Верховена в 11 раунде. Впрочем, поединок украинца оставил горький осадок, ведь на протяжении всей встречи Верховен выглядел значительно лучше и лидировал на судейских записках.
- Скорее всего, Усик и Дюбуа не встретятся в ближайшее время, ведь Даниэль должен дать реванш Уордли, а на украинского спортсмена ждет обязательная защита пояса WBC против Агита Кабаела.