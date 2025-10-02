Однако Леннокс Льюис другого мнения относительно карьеры Александра Усика. Легенда бокса и бывший чемпион мира объяснил, почему украинский боксер должен покинуть ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Усик должен завершить карьеру?

Леннокс Льюис считает, что Александр Усик должен покинуть бокс на пике, но также подчеркнул, что только самому боксеру надо принять решение о завершении карьеры. Экс-чемпион мира отметил, что он должен почувствовать это в середине.

Льюис заявил, что Усик может научить многих боксеров настойчивости и преданности, ведь сам прошел через подобное. Однако легенда бокса призвал абсолютного чемпиона мира пойти на вершине.

Я думаю, что Усик бы очень хорошо показал себя в мою эпоху, потому что он делает то, что делал Эвандер Холифилд. В эту эпоху он победил всех великих бойцов, всех соперников, которые стояли напротив него. Так что он проделал отличную работу,

– сказал Льюис.

Ранее Леннокс Льюис в интервью Seconds Out рассказывал у какого боксера лучшие шансы победить Александра Усика. Экс-чемпион мира считает, что сейчас это только Джозеф Паркер.

Что известно о будущем Усика?