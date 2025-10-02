Проте Леннокс Льюїс іншої думки щодо кар'єри Олександра Усика. Легенда боксу та колишній чемпіон світу пояснив, чому український боксер повинен покинути ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Нокаутую усіх цих виродків": ексчемпіон світу зробив скандальну заяву щодо перемоги над Усиком

Чому Усик має завершити кар'єру?

Леннокс Льюїс вважає, що Олександр Усик повинен покинути бокс на піку, але також підкреслив, що лише самому боксеру треба ухвалити рішення щодо завершення кар'єри. Ексчемпіон світу наголосив, що він має відчути це в середині.

Льюїс заявив, що Усик може навчити багатьох боксерів наполегливості та відданості, адже сам пройшов через подібне. Проте легенда боксу закликав абсолютного чемпіона світу піти на вершині.

Я думаю, що Усик би дуже добре показав себе в мою епоху, тому що він робить те, що робив Евандер Холіфілд. У цю епоху він переміг усіх великих бійців, усіх суперників, які стояли навпроти нього. Так що він виконав відмінну роботу,

– сказав Льюїс.

Раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю Seconds Out розповідав у якого боксера найкращі шанси перемогти Олександра Усика. Ексчемпіон світу вважає, що наразі це тільки Джозеф Паркер.

Що відомо про майбутнє Усика?