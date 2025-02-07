Похож на героя фильма: Усик в стильном образе посетил Вашингтон

Александр Усик поражает поклонников не только мастерством в ринге. Украинский чемпион любит удивлять фанатов необычными образами.

Недавно Король хевивейта вместе с женой Екатериной посетил Соединенные Штаты Америки. Боксер посетил Вашингтон в рамках политической поездки, цель которой не разглашается.

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Стильный лук Александра Усика

Любимая Александра Усика в инстаграме поделилась кадрами с визита боксера в Вашингтон. Украинский чемпион появился в необычном и стильном образе, сообщает 24 канал.

На важную встречу Король хевивейта надел черный костюм, который напоминает образ главного героя фильма "Леон". А его жена Екатерина выбрала обычные деловые брюки и полосатую рубашку.

Александр Усик с женой посетил Вашингтон / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Напомним, что ранее Александр Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии Ассоциации американских журналистов. Эксперты высоко оценили достижения украинского чемпиона.