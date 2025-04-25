Легендарный тренер рассказал, является ли Усик самым выдающимся боксером в истории

Александр Усик в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри. Украинский чемпион благодаря победам над "Цыганским королем" навсегда вписал свое имя в историю бокса.

Тедди Атлас высказался относительно Короля хевивейта. Легендарный тренер назвал место Усика в истории мирового бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Какое место у Усика

Тедди Атлас оценил след, который оставил Александр Усик в истории мирового бокса. По его мнению, украинский чемпион, еще не попал в когорту величайших боксеров, но это непременно произойдет.

Усик точно попадет в список лучших супертяжей в истории, но не сейчас. Вопрос только в том, когда он завершит карьеру. Я должен оставить место для Усика, для него открыта шестая позиция,

– сказал Атлас.

Напомним, что Александр Усик провел 23 поединка в профессиональном ринге. На счету украинского чемпиона 23 победы и ни одного поражения.

К слову. Александр Усик после первого боя против Тайсона Фьюри стал абсолютным чемпионом мира за последние 25 лет.

Ранее бывший чемпион мира Лоуренс Околи выразил желание драться против Александра Усика. Британец уверен, что сможет победить украинского Короля хевивейта.