Дэвис рассказал, кто, по его мнению, победит в потенциальном поединке. Скорее всего это будет молодой боксер, а не Александр Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Итаума может побить Усика

Гарет Дэвис считает, что Мозес Итаума может остановить Короля хевивейта Александра Усика. Однако после победы проспекту придется драться со многими другими боксерами.

Итаума может побить Усика, но ему всего 20 лет. Я не хочу этого видеть по одной причине – после победы над украинцем Мозеса никто не отпустит и ему придется драться со всеми топовыми боксерами супертяжелого веса. С Дюбуа, с Паркером, с Баколе,

– сказал Дэвис.

Спортивный обозреватель также высказался о том, что Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Усика с Итаумой, чтобы Мозес побил рекорд Майка Тайсона и стал самым молодым чемпионом дивизиона.

Однако несмотря на большой талант Дэвис считает, что Мозесу лучше подраться Кубратом Пулевым, который имеет титул чемпиона. В случае победы Итаума все равно побьет рекорд "Железного Майка".