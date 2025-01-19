Девіс розповів, хто, на його думку, переможе у потенційному поєдинку. Скоріш за все це буде молодий боксер, а не Олександр Усик, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Ітаума може побити Усика

Гарет Девіс вважає, що Мозес Ітаума може зупинити Короля хевівейту Олександра Усика. Однак після перемоги проспекту доведеться битись з багатьма іншими боксерами.

Ітаума може побити Усика, але йому всього 20 років. Я не хочу цього бачити з однієї причини – після перемоги над українцем Мозеса ніхто не відпустить і йому доведеться битися з усіма топовими боксерами суперважкої ваги. З Дюбуа, з Паркером, з Баколе,

– сказав Девіс.

Спортивний оглядач також висловився про те, що Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій Усика з Ітаумою, щоб Мозес побив рекорд Майка Тайсона та став наймолодшим чемпіоном дивізіону.

Однак попри великий талант Девіс вважає, що Мозесу краще побитись Кубратом Пулєвим, який має титул чемпіона. У разі перемоги Ітаума все одно поб'є рекорд "Залізного Майка".