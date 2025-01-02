Первую строчку разделили между собой Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Журналисты и эксперты отметили работу и качества обоих боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Работа Усика и возвращение Дюбуа

В издании оценили замечательную работу, которую провел Александр Усик. Украинский чемпион победил всех соперников на высоком уровне.

Специалисты отметили, что Александр был сначала маленьким тяжеловесом, но он смог завести оппонентов в школу бокса. Журналисты также отметили навыки украинского боксера, заявив, что это другой уровень.

Каждый раз, когда мы думаем, что видели от украинца все, он показывает нам гораздо больше. Усик – один из лучших боксеров современности с точки зрения боксерских навыков, личности, уверенности на ринге и вне его,

– оценили журналисты достижения Усика.

По Даниэлю Дюбуа эксперты отметили, что считали концом его карьеры поражение от Александра Усика. Однако, британец смог вернуться и стать чемпионом.

Журналисты отметили, что Дюбуа имеет грозный удар, которым запросто может отправить соперника в нокаут. Они считают, что Даниэль в каждом поединке оставался аутсайдером.

Однако, британцу удалось победить в чемпионском поединке. Поэтому он также заслуживает звания лучшего боксера года наряду с Александром Усиком.