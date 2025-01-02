Першу сходинку розділили між собою Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Журналісти та експерти відзначили роботу та якості обох боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Робота Усика та повернення Дюбуа

У виданні оцінили чудову роботу, яку провів Олександр Усик. Український чемпіон переміг всіх суперників на високому рівні.

Фахівці зазначили, що Олександр був спочатку маленьким важкоатлетом, але він зміг завести опонентів до школи боксу. Журналісти також відзначили навички українського боксера, заявивши, що це інший рівень.

Щоразу, коли ми думаємо, що бачили від українця все, він показує нам набагато більше. Усик – один із найкращих боксерів сучасності з погляду боксерських навичок, особистості, впевненості на рингу та поза ним,

– оцінили журналісти здобутки Усика.

Щодо Даніеля Дюбуа експерти зазначили, що вважали кінцем його кар'єри поразку від Олександра Усика. Однак, британець зміг повернутись та стати чемпіоном.

Журналісти зазначили, що Дюбуа має грізний удар, яким запросто може відправити суперника в нокаут. Вони вважають, що Даніель у кожному поєдинку залишався аутсайдером.

Однак, британцю вдалось перемогти у чемпіонському поєдинку. Тому він також заслуговує на звання найкращого боксера року поряд з Олександром Усиком.