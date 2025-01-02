Усик или Дюбуа: журналисты определили лучшего боксера 2024 года
Британское издание DAZN определило победителя в номинации "Лучший боксер" в 2024 году. Мнения журналистов и экспертов относительно первого места разделились.
Первую строчку разделили между собой Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Журналисты и эксперты отметили работу и качества обоих боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Читайте также "Битву века" за "абсолют" Усик – Фьюри назвали лучшим боем 2024 года
Работа Усика и возвращение Дюбуа
В издании оценили замечательную работу, которую провел Александр Усик. Украинский чемпион победил всех соперников на высоком уровне.
Специалисты отметили, что Александр был сначала маленьким тяжеловесом, но он смог завести оппонентов в школу бокса. Журналисты также отметили навыки украинского боксера, заявив, что это другой уровень.
Каждый раз, когда мы думаем, что видели от украинца все, он показывает нам гораздо больше. Усик – один из лучших боксеров современности с точки зрения боксерских навыков, личности, уверенности на ринге и вне его,
– оценили журналисты достижения Усика.
По Даниэлю Дюбуа эксперты отметили, что считали концом его карьеры поражение от Александра Усика. Однако, британец смог вернуться и стать чемпионом.
Журналисты отметили, что Дюбуа имеет грозный удар, которым запросто может отправить соперника в нокаут. Они считают, что Даниэль в каждом поединке оставался аутсайдером.
Однако, британцу удалось победить в чемпионском поединке. Поэтому он также заслуживает звания лучшего боксера года наряду с Александром Усиком.