"Я горжусь тобой": Джошуа обратился к Усику на церемонии награждения The Ring Awards 2024

В субботу, 11 января, состоялась церемония награждения The Ring Awards 2024 в Лондоне. Александр Усик на торжественном мероприятии встретился с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа.

ЭйДжей радостно поздравил и с объятиями поздравил Короля хевивейта. Бывший чемпион мира отдал должное бывшему сопернику, сообщает 24 канал со ссылкой на Bob&Weave.

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Джошуа расхвалил Усика

Энтони Джошуа во время церемонии награждения The Ring Awards 2024 выразил уважение к Александру Усику. ЭйДжей отметил успехи украинского чемпиона в профессиональном ринге.

Бывший чемпион мира засыпал комплиментами Усика, отметив, что достижения Александра впечатляют. Британец также выразил гордость за украинца.

Я тебя уважаю и горжусь тобой, я говорю тебе это от всего сердца. То, что ты сделал очень тяжело. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. То, что ты сделал – впечатляет,

– сказал Джошуа.

Отметим, что Александр Усик победил в трех номинациях The Ring Awards 2024. Украинец стал лучшим боксером 2024 года, а его первый поединок и 9-й раунд против Тайсона Фьюри признали – событием и лучшим раундом года.