Ожидается, что поединок между британскими боксерами состоится летом 2025 года. ЭйДжей объяснил, почему хочет драться с "Цыганским королем", сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Почему Джошуа хочет драться с Фьюри

Энтони Джошуа поделился мыслями относительно боя с Тайсоном Фьюри. Британец рассказал, что вызвало у него желание провести бой с "Цыганским королем".

ЭйДжей подчеркнул, что его карьера близится к завершению. Поэтому он намерен провести мегафайт с Тайсоном Фьюри в 2025 году.

Слушайте, в боксе мне осталось не так много лет, большая часть карьеры уже за плечами. Я хочу покинуть игру, громко хлопнув дверью. Меня постоянно спрашивают, когда я буду драться с Фьюри, люди хотят это увидеть – ирландское сообщество, английское, нигерийское. Это мой долг, как боксера, и это должно произойти в этом году,

– сказал Джошуа.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа встречался с Даниэлем Дюбуа 21 сентября 2024 года. Тогда ЭйДжей неожиданно уступил "Динамиту" техническим нокаутом в пятом раунде.