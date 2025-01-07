Спортивный функционер подчеркнул значимость поединка между британцами. Он отметил, что в Великобритании ожидают увидеть это противостояние, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Дюбефф о бое Джошуа – Фьюри

Президент TopRank отметил, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри остаются великими боксерами. Тодд Дюбефф подчеркнул, что у обоих спортсменов есть немало фанатов, поэтому есть смысл в проведении боя.

Функционер также отметил, что решение остается за боксерами. Они оба должны понять, нужен ли им этот поединок и что они планируют делать в будущем.

Титулы здесь не имеют значения. Но захотят ли они снова тренироваться и выходить в ринг. Я считаю, что бой является реальным,

– сказал Дюбефф.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа поставил ультиматум Тайсону Фьюри. Британский боксер хочет драться со своим соотечественником в этом году.