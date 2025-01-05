Стало известно, что британец сказал своим близким после боя. Бывший чемпион мира принял решение о дальнейших выступлениях, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Завершит ли карьеру Фьюри?

Два поражения в боях с Александром Усиком болезненно отразились на карьере Тайсона Фьюри. Ведь до противостояния с украинским чемпионом "Цыганский король" был непобежденным.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер британца, говорил о возможном завершении карьеры его подопечным. Однако, Тайсон Фьюри расставил все точки над и, сразу после поединка.

Это еще не конец,

– сказал Фьюри.

Таким образом боксер сообщил, что не планирует завершить карьеру. "Цыганского короля" ожидает возможный бой с Энтони Джошуа. Также Владимир Кличко намерен возобновить карьеру и провести реванш с Фьюри.

Напомним, что Александр Усик 21 декабря 2024 года победил Тайсона Фьюри во второй раз в ожесточенной битве в Эр-Рияде. Все трое судей отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением со счетом – 116:112, 116:112, 116:112.