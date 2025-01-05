Стало відомо, що британець сказав своїм близьким після бою. Колишній чемпіон світу прийняв рішення щодо подальших виступів, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Чи завершить кар'єру Ф'юрі?

Дві поразки у боях з Олександром Усиком болюче відобразились на кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Адже до протистояння з українським чемпіоном "Циганський король" був непереможеним.

Раніше Френк Воррен, промоутер британця, говорив про можливе завершення кар'єри його підопічним. Однак, Тайсон Ф'юрі розставив усі крапки над і, одразу після поєдинку.

Це ще не кінець,

– сказав Ф'юрі.

Таким чином боксер повідомив, що не планує завершити кар'єру. "Циганського короля" очікує можливий бій з Ентоні Джошуа. Також Володимир Кличко має наміри відновити кар'єру та провести реванш з Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик 21 грудня 2024 року переміг Тайсона Ф'юрі вдруге у запеклій битві в Ер-Ріяді. Усі троє суддів віддали звитягу українському чемпіону одноголосним рішенням з рахунком – 116:112, 116:112, 116:112.