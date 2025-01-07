Спортивний функціонер підкреслив значущість поєдинку між британцями. Він зазначив, що у Великій Британії очікують побачити це протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Дюбефф про бій Джошуа – Ф'юрі

Президент TopRank зазначив, що Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі залишаються великими боксерами. Тодд Дюбефф підкреслив, що в обох спортсменів є чимало фанатів, тому є сенс у проведенні бою.

Функціонер також зазначив, що рішення залишається за боксерами. Вони обидва мають зрозуміти, чи потрібний їм цей поєдинок та що вони планують робити у майбутньому.

Титули тут не мають значення. Але чи захочуть вони знову тренуватись і виходити в ринг. Я вважаю, що бій є реальним,

– сказав Дюбефф.

Нагадаємо, що раніше Ентоні Джошуа поставив ультиматум Тайсону Ф'юрі. Британський боксер хоче битись зі своїм співвітчизником у цьому році.