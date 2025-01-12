Очікується, що поєдинок між британськими боксерами відбудеться влітку 2025 року. ЕйДжей пояснив, чому хоче битись із "Циганським королем", повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Джошуа хоче битись з Ф'юрі

Ентоні Джошуа поділився думками щодо бою з Тайсоном Ф'юрі. Британець розповів, що викликало у нього бажання провести бій з "Циганським королем".

ЕйДжей підкреслив, що його кар'єра близиться до завершення. Тому він має наміри провести мегафайт з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році.

Слухайте, у боксі мені залишилось не так багато років, більша частина кар'єри вже за плечима. Я хочу покинути гру, голосно грюкнувши дверима. Мене постійно запитують, коли я битимусь з Ф'юрі, люди хочуть це побачити – ірландська спільнота, англійська, нігерійська. Це мій обов'язок, як боксера, і це має статися цього року,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа зустрічався з Даніелем Дюбуа 21 вересня 2024 року. Тоді ЕйДжей несподівано поступився "Динаміту" технічним нокаутом у п'ятому раунді.