ЕйДжей радо привітав та з обіймами привітав Короля хевівейту. Колишній чемпіон світу віддав належне колишньому супернику, повідомляє 24 канал із посиланням на Bob&Weave.

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Джошуа розхвалив Усика

Ентоні Джошуа під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024 висловив повагу до Олександра Усика. ЕйДжей відзначив успіхи українського чемпіона у професійному ринзі.

Колишній чемпіон світу засипав компліментами Усика, зазначивши, що здобутки Олександра вражають. Британець також висловив гордість за українця.

Я тебе поважаю і пишаюся тобою, я кажу тобі це від щирого серця. Те, що ти зробив дуже важко. Молодець, мій брате, я пишаюся тобою. Те, що ти зробив – вражає,

– сказав Джошуа.

Зазначимо, що Олександр Усик переміг у трьох номінаціях The Ring Awards 2024. Українець став найкращим боксером 2024 року, а його перший поєдинок та 9-й раунд проти Тайсона Ф'юрі визнали – подією та найкращим раундом року.