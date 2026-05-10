Как Усик и Джошуа "оживили" культовый фильм, на котором выросли миллионы

В последнее время многие заметили теплые отношения между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Сами спортсмены не скрывают своей дружбы.

Они вместе решили воссоздать известную сцену из культового фильма. Усик поделился совместным видео в своем инстаграм.

Сцену из какого фильма повторили Усик и Джошуа?

Видео, которое опубликовал Усик, стилизованное под культовую ленту "Рокки 3".

Сцена из фильма "Рокки 3": смотрите видео

Под легендарные аккорды Билла Конти "Gonna Fly Now" украинский чемпион и Джошуа воспроизводят атмосферу подготовки к бою: они вместе тренируются и совершают пробежку по побережью, точно как герои Сильвестра Сталлоне и Карла Везерса.

Это не ремейк фильма, а новая история, что создается прямо сейчас,

– отметил Усик.

Что известно о фильме "Рокки"?

Рокки Бальбоа, культовый вымышленный персонаж и профессиональный боксер, главный герой серии фильмов "Рокки", роль которого неизменно исполняет Сильвестр Сталлоне.

В сюжете он двукратный чемпион мира в тяжелом весе и в течение карьеры провел 81 бой, одержав 57 побед, потерпев 23 поражения и завершив один поединок ничьей.

Как известно с сайта актера, за роль Рокки, Сталлоне был введен в Зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в популяризацию бокса.

Фильм "Рокки" получил три премии "Оскар", в частности в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший монтаж".

Кто такие Усик и Джошуа?

Украинец имеет профессиональный рекорд: 24 победы в 24 боях, из которых 15 нокаутом. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри, объединив чемпионские пояса WBA, WBO, WBC, IBO и IBF. В июле 2025 года Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа, подтвердив свой статус двукратного абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Ранее он стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Джошуа в 2017 году одержал победу над Владимиром Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, что стало последним поединком Кличко в карьере. Дважды уступал Усику (в 2021 и 2022 годах), потеряв все свои чемпионские пояса. Его профессиональный рекорд составляет 29 – 4, с 26 победами нокаутом. В конце декабря 2025 года Джошуа попал в смертельную ДТП в Нигерии, находясь в качестве пассажира: боксер получил легкие травмы, тогда как двое его тренеров погибли.