"Просто уничтожит": экс-чемпион мира оценил шансы Усика в бою со звездой UFC

Недавно появилась информация, что Александр Усик может подраться с Алексом Перейрой. Украинский боксер подтвердил, что не против встретиться с чемпионом UFC.

Карл Фроч поделился мыслями относительно возможного боя Усика против Перейры. Бывший чемпион мира шансы Короля хевивейта в поединке с бразильцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloody Elbow.

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Какие шансы у Усика

Карл Фроч рассказал, что он недавно пересматривал видео со спарринга Алекса Перейры. Экс-чемпион мира, что бразильский боец находится в прекрасной форме.

Фроч также отметил, что Усик имел дело с лучшими в мире. Поэтому он не считает, что есть смысл в проведении поединка между Александром и Алексом в ринге. Однако Карл все-таки хотел бы увидеть бой двух чемпионов, но при других обстоятельствах.

Лучше, пусть Александр выйдет в клетку. Насколько сильным будет один из лучших в мире бокса против кого-то вроде Перейры, который является топовым бойцом UFC. Вероятно, Алекс просто уничтожит украинца,

– сказал Фроч.

Напомним, что ранее были случаи, когда бойцы UFC встречались с боксерами в ринге. Самый яркий пример это бой Флойда Мейвезера против Конора МакГрегора. Тогда ирландец без шансов уступил американцу.