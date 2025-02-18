Легендарный Мейвезер назвал единственного боксера, который лучше Усика

Александр Усик один из лучших боксеров современности. За спиной украинского боксера немало чемпионских поясов и зрелищных побед над именитыми соперниками.

Однако Флойд Мейвезер имеет другое мнение относительно украинского чемпиона. Легенда бокса назвал единственного боксера, которого считает лучше Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Brian Mazique.

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Кто лучше Усика

Флойд Мейвезер поделился мыслями относительно боксеров современности. По его мнению, американец Теренс Кроуфорд сейчас лучше, чем Александр Усик.

Отметим, что Кроуфорд владеет титулом WBA в первом среднем весе. Также Теренс шагает к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Я считаю, что Теренс Кроуфорд сейчас является лучшим боксером современности независимо от весовой категории. Приятно видеть его в той позиции, в которой он находится. Теренс Кроуфорд продолжай быть таким замечательным,

– сказал Мейвезер.

Подчеркнем, что Теренс Кроуфорд провел за свою карьеру 41 поединок. На счету "Охотника" 41 победа, из которых 31 нокаутом.

Следующий поединок Кроуфорд должен провести в сентябре 2025 года. Теренс сразится против чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля Альвареса.