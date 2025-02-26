Чемпион мира назвал боксера, который имеет шанс победить Усика

Александр Усик отдыхает после тяжелого реванша против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион также ждет имя следующего соперника, с которым сразится в 2025 году.

Даниэль Дюбуа должен был драться с Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде, чтобы защитить чемпионский титул IBF и получить шанс на реванш с Усиком. Однако болезнь британца спутала все карты.

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Какой боксер остановит Усика

Шакур Стивенсон поделился мыслями относительно возможных соперников Александра Усика. Американский боксер отметил, что украинский уже встречался с Даниэлем Дюбуа ранее в 2023 году и одолел его.

Поэтому нет смысла проводить второй бой между Усиком и Дюбуа. Шакур Стивенсон заявил, что теперь нужно дать шанс новозеландцу, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Я не знаю, или кто-то его преодолеет, но скажу тебе вот что: если кто-то и сможет это сделать, то, возможно, это Джозеф Паркер. Многие скажут, что я сумасшедший, но я просто говорю, что благодаря подвижности и боксерским навыкам Паркера он имеет лучшие шансы, чем другие, кто медленнее и больше Усика,

– сказал Стивенсон.

Напомним, что Джозеф Паркер победил Мартина Баколе, который заменил Дюбуа, нокаутом во втором раунде боя. Новозеландец защитил титул временного чемпиона мира и стал обязательным претендентом на поединок с Усиком.

Также ранее Александр Усик называл желаемого соперника. Украинский боксер намерен предоставить реванш Даниэлю Дюбуа, чтобы попробовать еще раз стать абсолютным чемпионом мира.