"Не ждите": обозреватели бокса оценили возвращение Усика в ринг

В ночь на 22 декабря Александр Усик провел второй бой против Тайсона Фьюри только за 2024-й год. Украинский боксер победил по единогласному решению судей и нанес "Цыганскому королю" лишь второе поражение в его карьере.

Если в первом бою украинец победил по раздельному решению судей, то в реванше получил единогласную победу. Александр Усик сделал то, чего до него не удавалось сделать ни одному другому сопернику Тайсона Фьюри.

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Когда фанаты увидят Усика в ринге

В СМИ и боксерском мире начали дискутировать, сколько времени на восстановление возьмет непобедимый украинский боксер после двух битв против "Цыганского короля". Журналисты и обозреватели бокса заверили, что Усик потратил немало сил в боях против британца, поэтому теперь будет длительное время поправлять здоровье и проводить время с семьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на BJPenn.com.

Не ждите, что Усик быстро вернется на ринг после второй победы над Тайсоном Фьюри. Александр возьмет длительную паузу после двух крупнейших побед в профессиональном боксе,

– заявили эксперты.

Также они пропустили, мог ли реванш против Тайсона стать последним в карьере Александра.

Усик пока не похож на человека, который думает о завершении карьеры на пике славы. Но изнурительные бои не могли не сказаться на здоровье украинца – боксер длительное время проведет вне ринга и будет восстанавливать свои силы,

– добавили специалисты.

Напомним, что сразу после реванша Усик получил вызов на бой от Даниэля Дюбуа, которого он уже побеждал в 2023-м. Поэтому Александра может ждать еще один реванш. Также среди его потенциальных соперников называют китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея.

Интересно, что Дюбуа и Чжилей 22 февраля снова выйдут в ринг. Это не будет их очное противостояние, а просто оба поединка пришлись на один день.