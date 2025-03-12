Поддержал украинца: Усик выбрал победителя Лиги чемпионов – видео

Фантастический сезон Лиги чемпионов-2024/2025 в самом разгаре. Сильнейшие команды соревнуются за самый главный европейский трофей.

Александр Усик записал видео, где выбрал победителя Лиги чемпионов-2024/2025. Украинский чемпион считает, что испанский клуб завоюет трофей, сообщает 24 канал со ссылкой на ТикТок боксера.

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Прогноз Усика на Лигу чемпионов

Король хевивейта считает, что в этом году Лигу чемпионов выиграет мадридский Реал, где играет украинский голкипер Андрей Лунин.

Александр Усик считает, что в финал главного европейского турнира Реал должен выиграть Бенфику. Однако "орлы" с Анатолием Трубиным покинули Лигу чемпионов, дважды уступив Барселоне.

Усик выбрал победителя Лиги чемпионов:

Напомним, что Реал 12 марта сыграет ответный матч против Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25 – начало в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "сливочных" – 2:1.