Украинский тренер объяснил, почему не стоит критиковать команду Усика

Украинский тренер Станислав Григорук высказался о работе Сергея Лапина и Егора Голуба. Оба специалиста работают с украинским боксером Александром Усиком и британским спортсменом Энтони Джошуа.

По словам Григорука, не стоит торопиться с критикой специалистов, учитывая результаты последних боев. Свою позицию он изложил в интервью vRINGe.

Как Григорук оценивает работу команды Усика

Он отметил, что Голуб уже не впервые работает в тренировочном лагере Джошуа, а Лапин и в дальнейшем остается важной частью команды Усика.

Это хорошие специалисты. Нельзя сказать, что они что-то недоработали. Они стараются. Они профессионалы,

– отметил эксперт.

Григорук также обратил внимание на обстоятельства, повлиявшие на ход поединков.

Просто так сложилось, что там Саша не так хорошо и уверенно провел бой, как кому-то там показалось, а Джошуа пропустил в первом раунде удар,

– сказал он.

Тренер подчеркнул, что в работе команд Усика и Джошуа есть четкая система, дисциплина и порядок, поэтому делать поспешные выводы о качестве работы специалистов не стоит.

Работа там хорошая. Есть система. Есть порядок. Есть хороший лагерь, хорошая дисциплина. Поэтому нельзя так осуждающе сразу же критиковать. Просто вот такое стечение обстоятельств. Бывает так, что просто не везет. А как специалисты они свою работу выполняют хорошо,

– подытожил Григорук.

Напомним, в конце июля Джошуа в Саудовской Аравии нокаутировал Кристиана Пренгу во втором раунде, несмотря на два нокдауна в начале боя. Сейчас британец ожидает поединка с Тайсоном Фьюри в конце осени.

Усик вернулся к тренировкам и готовится к финальному бою карьеры, который называет "последним танцем". Главным кандидатом на соперника остается Деонтей Уайлдер. В мае Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.