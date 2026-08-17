За словами Григорука, не варто поспішати критикувати фахівців, зважаючи на результати останніх боїв. Свою позицію він висловив в інтерв'ю vRINGe.

Як Григорук оцінює роботу команди Усика

Він зазначив, що Голуб уже не вперше працює у тренувальному таборі Джошуа, а Лапін і надалі залишається важливою частиною команди Усика.

Це хороші фахівці. Не можна сказати, що вони щось недопрацювали. Вони стараються. Вони професіонали,

– зазначив експерт.

Григорук також звернув увагу на обставини, які вплинули на перебіг поєдинків.

Просто так склалося, що там Саша не так добре й упевнено провів бій, як комусь там здалося, а Джошуа пропустив у першому раунді удар,

– сказав він.

Тренер наголосив, що в роботі команд Усика та Джошуа є чітка система, дисципліна й порядок, тому робити поспішні висновки про якість роботи фахівців не варто.

Робота там хороша. Є система. Є порядок. Є хороший табір, хороша дисципліна. Тому не можна так осудливо відразу ж критикувати. Просто ось збіг обставин. Буває так, що просто не щастить. А як фахівці вони свою роботу виконують добре,

– підсумував Григорук.

Нагадаємо, наприкінці липня Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді, попри два нокдауни на старті бою. Наразі британець очікує на поєдинок із Тайсоном Ф'юрі наприкінці осені.

Усик повернувся до тренувань і готується до фінального бою кар'єри, який називає "останнім танцем". Головним кандидатом на суперника залишається Деонтей Вайлдер. У травні Усик здолав Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.