Вайт у коментарі UFC заявив, що доля бою залежить винятково від бажання обох боксерів.

Вайт розкрив нові деталі бою Джошуа – Ф'юрі

"Схоже, що бій має відбутися в Нью-Йорку, але водночас, судячи з того, що я читаю, команда Джошуа каже, що він має пройти у Великій Британії. Ця сага триває – подивимося, чим усе це закінчиться. Зрештою, вони або хочуть битися, або ні", – сказав керівник Zuffa.

Відповідаючи на питання, чому в контракті Джошуа дозволили прописати те, що бій відбудеться у Британії, Вайт пояснив, що укладав телевізійну угоду та домовився щодо місця проведення бою. Тобто гендиректор UFC не укладав контракт "Ей-Джея".

Водночас він сказав, що не проти, аби поєдинок відбувся у Британії та додав, що боксери мали провести зустріч ще 10 років тому.

"Слухай, щоб провести бій, обидва бійці мають хотіти битися. Крапка. Кінець історії. У цьому бою на кону дуже великі гроші. Ви хочете битися чи не хочете? Мені, якщо чесно, байдуже, як воно буде. Це вже їхня справа", – резюмував Вайт.

Нагадаємо, напередодні промоутер Едді Гірн пригрозив, що бій скасують, якщо його місцем проведення оголосять Нью-Йорк, а не Велику Британію. На слова свого колеги відреагував Френк Воррен, промоутер Ф'юрі.

Голова Queensberry Promotions наголосив, що команді Джошуа доведеться погодитися на умови, які їм висунули. Інакше поєдинок скасують.

За попередньою інформацією, бій має відбутися 20 листопада.