Уайт в комментарии для UFC заявил, что судьба боя зависит исключительно от желания обоих боксеров.

Уайт раскрыл новые детали боя Джошуа – Фьюри

"Похоже, что бой должен состояться в Нью-Йорке, но в то же время, судя по тому, что я читаю, команда Джошуа говорит, что он должен пройти в Великобритании. Эта сага продолжается – посмотрим, чем все это закончится. В конце концов, они либо хотят драться, либо нет", – сказал глава Zuffa.

Отвечая на вопрос, почему в контракте Джошуа разрешили прописать, что бой состоится в Великобритании, Уайт объяснил, что заключал телевизионное соглашение и договорился о месте проведения боя. То есть генеральный директор UFC не заключал контракт с "Эй-Джеем".

При этом он сказал, что не против того, чтобы поединок состоялся в Великобритании, и добавил, что боксеры должны были провести встречу еще 10 лет назад.

"Слушай, чтобы провести бой, оба бойца должны хотеть драться. Точка. Конец истории. В этом бою на кону стоят очень большие деньги. Вы хотите драться или не хотите? Мне, если честно, все равно, как будет. Это уже их дело", – резюмировал Уайт.

Напомним, накануне промоутер Эдди Гирн пригрозил, что бой отменят, если его местом проведения объявят Нью-Йорк, а не Великобританию. На слова своего коллеги отреагировал Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри.

Глава Queensberry Promotions подчеркнул, что команде Джошуа придется согласиться на выдвинутые им условия. В противном случае поединок отменят.

По предварительной информации, бой должен состояться 20 ноября.