Поклонники украинского боксера, которые подписаны на соцсети Александра Усика, продолжают получать порцию положительных эмоций от семьи титулованного спортсмена. На этот раз жена боксера Екатерина Усика показала у себя в инстаграме, как Александр кормит самую младшую дочь в семье Марию, пишет 24 Канал.

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Усик занимается родительскими заботами

Похоже, что за прием пищи Марии в семье отвечает именно боксер. Это уже не первые подобные кадры, как Усик кормит младшую дочь.

Видео, как Усик кормит младшую дочь Марию

Отметим, что Усик на видео одет в футболке КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) – это подразделение полиции особого назначения главных управлений Национальной полиции.

Напомним, что Мария родилась на этот свет в конце января 2024-го года. Это четвертый ребенок в семье боксера. Также Александр и Екатерина воспитывают старшую Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.

Уже вскоре украинский чемпион мира может начать тренировочный лагерь накануне следующего боя. Не исключено, что Усик сможет провести реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону такого боя может стоять титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.