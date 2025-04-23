Прихильники українського боксера, котрі підписані на соцмережі Олександра Усика, продовжують отримувати порцію позитивних емоцій від родини титулованого спортсмена. Цього разу дружина боксера Катерина Усика показала у себе в інстаграмі, як Олександр годує наймолодшу доньку у родині Марію, пише 24 Канал.

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Усик займається батьківськими турботами

Схоже, що за прийом їжі Марії у родині відповідає саме боксер. Це вже не перші подібні кадри, як Усик годує молодшу донечку.

Відео, як Усик годує молодшу доньку Марію

Відзначимо, що Усик на відео одягнутий у футболці КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) – це підрозділ поліції особливого призначення головних управлінь Національної поліції.

Нагадаємо, що Марія народилась на цей світ наприкінці січня 2024-го року. Це четверта дитина у родині боксера. Також Олександр та Катерина виховують найстаршу Єлизавету та двох синів Кирила та Михайла.

Вже незабаром український чемпіон світу може розпочати тренувальний табір напередодні наступного бою. Не виключено, що Усик зможе провести реванш із Даніелем Дюбуа. На кону такого бою може стояти титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.