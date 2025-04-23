Жена Усика очаровала фанов семейным видео боксера с младшей дочерью

Александр Усик продолжает наслаждаться отдыхом в кругу родных пока ждет официального объявления своего следующего боя. Если на ринге Усик мощно выбивает соперников одного за другим, то за пределами канатов Александр заботливый папаша.

Поклонники украинского боксера, которые подписаны на соцсети Александра Усика, продолжают получать порцию положительных эмоций от семьи титулованного спортсмена. На этот раз жена боксера Екатерина Усика показала у себя в инстаграме, как Александр кормит самую младшую дочь в семье Марию, пишет 24 Канал.

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Усик занимается родительскими заботами

Похоже, что за прием пищи Марии в семье отвечает именно боксер. Это уже не первые подобные кадры, как Усик кормит младшую дочь.

Видео, как Усик кормит младшую дочь Марию

Отметим, что Усик на видео одет в футболке КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) – это подразделение полиции особого назначения главных управлений Национальной полиции.

Напомним, что Мария родилась на этот свет в конце января 2024-го года. Это четвертый ребенок в семье боксера. Также Александр и Екатерина воспитывают старшую Елизавету и двух сыновей Кирилла и Михаила.

Уже вскоре украинский чемпион мира может начать тренировочный лагерь накануне следующего боя. Не исключено, что Усик сможет провести реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону такого боя может стоять титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.