"Он самый большой вызов для Усика": известный тренер назвал боксера, который победит украинца

Александр Усик победил немало мощных соперников за свою карьеру. Кажется, что нет бойца, который сможет в конце концов одолеть украинского чемпиона.

Однако не все считают, что Александр Усик сможет завершить профессиональную карьеру непобежденным. Тренер Энди Ли назвал боксера, которому под силу остановить Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Кому под силу одолеть Усика

Александр Усик летом этого года сразится против Даниэля Дюбуа. На кону боя звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Победитель адской битвы встретится с временным чемпионом мира в хевивейте по версии WBO Джозефом Паркером. Энди Ли считает, что именно его подопечный сможет остановить украинского боксера.

Паркер победит Усика. Я знаю, почему Джозеф может победить в этом бою. Ему просто необходим шанс, чтобы это доказать. Как по мне, Джозеф заслуживает этого боя, он его заработал. Он самый большой вызов для Усика,

– сказал Ли.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения поединка века – "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Леннокс Льюс назвал боксера, который может одолеть Александра Усика. В отличие от Энди Ли легендарный боксер придерживается другого мнения.