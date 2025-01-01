Промоутер Джошуа назвал лучшего боксера года

Известный промоутер Эдди Хирн подвел все итоги 2024-го прошедшего года. Хирн, который сотрудничает с Энтони Джошуа, назвал одного боксера, который оказался на вершине его списка лучших бойцов прошлого года.

Эдди Хирн выделил Александра Усика, которого наградил званием "лучший боксер 2024 года". Промоутер отметил количество проведенных боев украинца в году, прошедшем, и их финальных результатах, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Отличие от промоутера соперника

В 2024-м году Усику удалось то, что до этого не удавалось сделать ни одному другому боксеру – победить Тайсона Фьюри. Более того, Александр сделал это дважды за год.

Усик – лучший боксер года. Я знаю, что он провел только два поединка, но он дважды победил Тайсона Фьюри,

– заявил Хирн.

Напомним, что впервые Усик вышел в ринг против "Цыганского короля" в мае. Тот бой, который сначала был перенесен с февраля, закончился победой украинца по раздельному решению судей. После чего Тайсон активировал опцию реванша, поэтому 21 декабря боксеры снова сошлись в одном ринге. На этот раз Александр одержал еще более убедительную победу – по единогласному решению судей (трижды по 116-112).

Много было комментариев по поводу будущего Усика. Александр через комментарии и интервью получал советы об окончании карьеры, ведь в боксе он уже сделал, по их мнению, все. Зато украинец не собирается уходить на пенсию. Есть даже информация, что Усик может вернуться в крузервейт.

Также у Усика на руках есть вызов не реванш от Даниэля Дюбуа, которого он побеждал в 2023-м году.