Легендарный наставник Тайсона назвал лучшего боксера года

Бывший тренер Майка Тайсона Тедди Атлас подвел итоги 2024 года. Американский специалист назвал лучшего боксера прошлого года.

68-летний специалист без сомнений выбрал Александра Усика. Экс-тренер "Железного Майка" отметил достижения украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Атлас объяснил свой выбор

Тедди Атлас объяснил, почему выбрал Александра Усика лучшим боксером 2024 года. Бывший тренер Майка Тайсона вспомнил поединки украинского чемпиона с Тайсоном Фьюри.

Американский специалист отметил, что Александр Усик впервые за 25 лет стал абсолютным чемпионом мира, как Льюис Леннокс и Эвандер Холифилд. Впоследствии украинец доказал свое величие.

Оба боя были хорошими, первый был эпическим. Фьюри выиграл первую половину, потряс Усика в шестом раунде, казалось, что он контролирует все, а потом Усик вернулся, едва не нокаутировав Фьюри,

– сказал Атлас.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 декабря, Александр Усик одолел Тайсона Фьюри в адской битве в Эр-Рияде. Все трое судей отдали победу украинскому чемпиону единогласным решением с общим счетом – 116:112.